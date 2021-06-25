МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. У сдачи квартир в краткосрочную и долгосрочную аренду есть свои достоинства и недостатки, пишут "Известия" со ссылкой на экспертные мнения. Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку

По словам председателя коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Ольги Сулим, посуточная аренда дает более высокий заработок, в несколько раз превышающий аренду долгосрочного жилья. Такой формат подразумевает сдачу от одного дня и дольше с посуточной оплатой. Для него подойдут квартиры, имеющие спрос у туристов или деловых людей, — в центре города или рядом с туристическими и деловыми объектами. Эффективно сдаются и элитный сегмент, и жилье экономкласса.

Среди преимуществ — отсутствие длительных обязательств перед квартиросъемщиком, меньшие требования от арендатора и регулярную оплату. Недостатки — непрекращающийся поиск арендаторов, нестабильный доход в межсезонье или при пониженной ликвидности недвижимости, затраты на регулярную уборку жилья, ремонт за счет владельца.

При этом квартиру придется сдавать в полной комплектации, включая полотенца, постельное белье и посуду. Коммунальные платежи проводятся за счет владельца.

Среди минусов также — более высокий риск причинения вреда имуществу. Наниматели меняются каждый день, и надо строго контролировать вопрос приемки квартиры от нанимателя. Если арендатор повредит имущество и скроется при наличии документов, подтверждающих сдачу квартиры нанимателю и его паспортных данных, можно обратиться в суд. Чтобы обезопасить себя, можно также брать денежный депозит.

Долгосрочная аренда жилья — актуальный вариант пассивного дохода, приносящий заработок каждый месяц при минимальных затратах времени и сил, считает Сулим. Этот вариант подходит тем, кто не имеет возможности постоянно решать организационные вопросы или недвижимость находится в районах, где посуточная сдача невыгодна. На долгий срок можно сдавать жилье любой конфигурации и с любым расположением.

Среди преимуществ — отсутствие необходимости ежедневного поиска арендаторов, возможность решать текущие ремонтные вопросы за счет квартиросъемщиков или пополам с владельцем. Также можно сдавать квартиру не в полной комплектации, без мебели. За коммунальные платежи обычно платит арендатор.

Недостатки — более низкая стоимость аренды, чем при посуточной сдаче, более тщательный отбор арендаторов и большая ответственность перед квартиросъемщиками.

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