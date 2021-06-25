2021-06-25T07:32:12+03:00
2021-06-25T07:32:12+03:00
2021-06-25T07:32:12+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210625/834029377.html
Россияне резко нарастили покупку питьевой воды из-за аномальной жары
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Установившаяся в ряде регионов России аномальная жара вызвала резкий спрос на питьевую воду – ее продажи в июне по сравнению с маем выросли на 71%, подсчитали для РИА Новости... ПРАЙМ, 25.06.2021
питьевая вода, погода, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83400/33/834003317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83400/33/834003317.jpg
https://1prime.ru/images/83400/33/834003316.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83400/33/834003316.jpg
https://1prime.ru/images/83400/33/834003304.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83400/33/834003304.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20210624/834024966.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Установившаяся в ряде регионов России аномальная жара вызвала резкий спрос на питьевую воду – ее продажи в июне по сравнению с маем выросли на 71%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Эксперты проанализировали данные из средних чеков по всей России с 1 по 20 июня и сравнили их с прошлым месяцем.
Так, на бутилированную негазированную воду в среднем тратили по 46 рублей. Это на 1% ниже, чем в прошлом году, и на 15% выше, чем в мае. Продажи в штуках выросли год к году на 54%, а месяц к месяцу на 71%.
Повышенным спросом пользовались и соки. По ним средний чек оказался на 75% выше, чем в прошлом году, и на 6% выше, чем в мае, и составил 76 рублей. Продажи выросли год к году на 40%, а месяц к месяцу — на 51%.
Аналитики "Чек Индекса" отмечают, что из-за жаркой погоды высокий спрос на соки и негазированную воду наблюдался на прошлой неделе, превысив в объемах продаж период первой недели июня (31 мая – 6 июня) в 3,5 раза.
Читайте также:
Спрос на вентиляторы в Москве и Петербурге подскочил в 100 раз