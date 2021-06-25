МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Установившаяся в ряде регионов России аномальная жара вызвала резкий спрос на питьевую воду – ее продажи в июне по сравнению с маем выросли на 71%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД". В Москве вырос спрос на кондиционеры и мороженое

Эксперты проанализировали данные из средних чеков по всей России с 1 по 20 июня и сравнили их с прошлым месяцем.

Так, на бутилированную негазированную воду в среднем тратили по 46 рублей. Это на 1% ниже, чем в прошлом году, и на 15% выше, чем в мае. Продажи в штуках выросли год к году на 54%, а месяц к месяцу на 71%.

Повышенным спросом пользовались и соки. По ним средний чек оказался на 75% выше, чем в прошлом году, и на 6% выше, чем в мае, и составил 76 рублей. Продажи выросли год к году на 40%, а месяц к месяцу — на 51%.

Аналитики "Чек Индекса" отмечают, что из-за жаркой погоды высокий спрос на соки и негазированную воду наблюдался на прошлой неделе, превысив в объемах продаж период первой недели июня (31 мая – 6 июня) в 3,5 раза.

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