МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Из алкогольных напитков в незаконном обороте чаще всего выявляется крепкая алкогольная продукция, а конкретно — водка. Об этом RT рассказали в пресс-службе Росалкогольрегулирования по итогам проводимых ведомством контрольных мероприятий. Бизнес-омбудсмен поддержал запрет самогонных аппаратов в России

В этот рейтинг также попала и пивоваренная продукция, в частности пивные напитки.

В Росалкогольрегулировании сказали, что сейчас совместно с Минфином ведется работа по введению на законодательном уровне реестра производителей пивоваренной продукции в целях усиления контроля данного сегмента рынка.

Также в последнее время, после принятия и вступления в силу Федерального закона №481, значительно реже выявляется фармацевтическая субстанция этилового спирта, которая долгое время являлась основным сырьём для изготовления нелегального алкоголя.

Нелегальная продукция — продукция, произведенная, хранящаяся или продающаяся без лицензии, без маркировки или маркированная федеральными специальными марками с признаками подделки, без фиксации в системе ЕГАИС, перевозимая без сопроводительных документов, произведенная с нарушением требований госстандартов.

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