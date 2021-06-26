БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн – ПРАЙМ. Введение одной дозы российской вакцины "Спутник V" снижает смертность от COVID-19 на 70-80% среди пациентов возрастной группы от 60 лет, сообщил минздрав Аргентины. Минздрав снял противопоказания для вакцинации беременных "Спутником V"

"Предварительные результаты исследования, которое проводит Минздрав, чтобы оценить эффективность различных вакцин, используемых в Аргентине на пациентах 60 лет и старше, показывают, что при использовании только одной дозы "Спутник V" или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70-80%", — говорится в заявлении.

При введении двух доз этих вакцин смертность снижается более чем на 90%.

В исследование были вовлечены 471 682 человека старше 60 лет.

Минздрав отмечает, что решение властей Аргентины отсрочить введение второй дозы, чтобы обеспечить вакцинацию одной дозой как можно большего числа граждан, было адекватным. Такое же решение было принято в Канаде, Великобритании и странах ЕС.

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