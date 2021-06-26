МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Введение системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе в Москве во время пандемии способствует росту спроса на доставку готовой еды на треть, прокомментировал РИА Новости сооснователь и генеральный директор платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments Дмитрий Спиридонов. "Яндекс.Еда" введет ряд мер поддержки ресторанов в Москве и Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах.

"Каждые новые ограничения приводят к взрывному росту спроса в онлайне, и это неудивительно: люди стремятся получить тот же уровень комфорта, несмотря на все запреты, и в этом случае им на помощь приходят онлайн-покупки с доставкой. В ближайшее время в связи с введением QR-кодов для посещения кафе и ресторанов мы ожидаем существенный рост спроса на доставку готовой еды. Я прогнозирую, что рост составит не менее 30%", — прогнозирует Спиридонов.

Онлайн-покупки готовой еды с доставкой — одна из отраслей, наиболее "выигравших" от пандемии: в условиях ограничений, закрытых ресторанов и фудкортов спрос на доставку готовых блюд серьезно возрастает. Первая волна роста спроса ожидаемо пришлась на апрель 2020 года, когда были введены первые ограничения, а компании массово переводили сотрудников на удаленку. Так, в целом по России, по данным CloudPayments, в апреле 2020 года онлайн-оборот в этой товарной категории вырос на 24% по сравнению с мартом, в мае — еще на 11%. Средняя сумма заказа в апреле-мае 2020 года составила 1 167 рублей.

Следующий пик роста спроса пришелся на октябрь-ноябрь 2020 года — онлайн-оборот в этой категории в октябре вырос на 16% по сравнению с сентябрем, в ноябре — еще на 6%. По сравнению с пиком апреля-мая средняя суммы покупки изменилась незначительно и составила 1 198 рублей. Именно на этот период пришлось ограничение работы ресторанов и кафе на работу в ночное время. В этот период особенным спросом пользовались традиционные для онлайн-доставки блюда: суши и роллы, пицца, различные закуски.

Новые ограничения на работу кафе и ресторанов в ночное время и закрытие фудкортов в июне 2021 года спровоцировали резкий рост спроса на онлайн-заказы готовой еды — с начала июня 2021 года оборот в этой товарной категории вырос на 22% по сравнению с соответствующим предыдущим периодом. Вырос и средний чек: если в мае 2021 года средняя стоимость онлайн-покупки готовой еды составляла 1 342 рубля, то в июне она выросла на 13% и составила 1 516 рублей. Причем пик спроса пришелся именно на вечернее и ночное время, когда офлайн-рестораны уже закрыты.

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