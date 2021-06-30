МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Французский автоконцерн Renault Group планирует к 2025 году выпустить 10 новых моделей электрокаров, 7 из которых будут производиться под маркой Renault, сообщил гендиректор компании Лука де Мео. Автомобилистов предупредили, какие машины у них могут отобрать

"В рамках всего концерна к 2025 году мы выпустим 10 аккумуляторных электромобилей, 7 из них будут носить марку Renault. Эти автомобили будут соответствовать одному и тому же принципу: привлекательность, конкурентоспособность и вклад в прибыльность группы. К 2025 году в процентом отношении маржа вклада новых электрических моделей Renault будет соответствовать их аналогам с двигателем внутреннего сгорания", — сказал он в ходе онлайн-конференции.

Топ-менеджер уточнил, что речь в том числе идет о полностью электрических Renault Megane, обновленных Renault 5 и Renault 4 (проект "4ever"), а также спортивных электрокарах Alpine.

Автомобили будут собираться на двух платформах автоконцерна, предназначенных специально для электрокаров: CMF-EV и CMF-BEV. "Одна из них предназначена для наших дорогих, спортивных автомобилей (платформа CMF-EV — ред.), другая — предназначена для наших более доступных компактных автомобилей с супер конкурентной по цене батареей (платформа CMF-BEV- ред.)", — сказал Лука де Мео.

В группе также напомнили о намерениях создать самую экологичную линейку на европейском авторынке к 2025 году. Более 65% машин концерна к этому сроку будут электрическими или электрифицированными, а к 2030 году доля аккумуляторных электромобилей увеличится до 90%.

Renault Group — французский автоконцерн, состоящий из пяти взаимодействующих брендов — Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и Lada. Чистый убыток группы по итогам 2020 года составил 8 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью в 19 миллионов евро годом ранее.