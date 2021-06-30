МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. приостанавливает производство на заводе в Мичигане и сокращает объемы производства еще на восьми заводах из-за нехватки полупроводников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сообщение компании, отправленное по почте. Renault Group готовит десять новых моделей электрокаров

"Ford Motor Co. приостанавливает производство на две недели на заводе в Мичигане… Автопроизводитель также сокращает производство на восьми заводах в июле и августе из-за глобальной нехватки полупроводников", — говорится в сообщении. Производство на заводе в Мичигане, как отмечает агентство, будет приостановлено с 5 по 26 июля.

Компания намерена направить дефицитные детали, в первую очередь, на доработку почти готовых автомобилей, которые нуждаются в полупроводниках перед отправкой дилерам.

"Мы уделяем приоритетное внимание комплектации автомобилей наших клиентов, которые были собраны без определенных деталей из-за дефицита полупроводников во всей отрасли", — цитирует агентство заявление Ford.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.