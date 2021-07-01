МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ограничения для туристов в Краснодарском крае из-за пандемии продолжают сказываться на туристическом потоке, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Стало известно, для кого откроют Пхукет

Власти Краснодарского края в среду сообщили, что разрешают и после 1 августа селить в отели не только привитых от коронавируса, но и переболевших. Изначально предполагалось, что с 1 июля будут заселять и тех, и других — а с 1 августа только вакцинированных.

"Безусловно, хорошо, что власти Краснодарского края услышали наши призывы и отчасти пошли навстречу турбизнесу. Это дает надежду. Однако остается большое количество туристов, которые не болели и не успеют сделать прививки за оставшееся время. Им нужно разрешить приезжать с отрицательным ПЦР-тестом, но такое решение пока не принято, что сказывается на турпотоке — спрос авиабилетов на август, например, в Анапу сократился на 30%", — сказал Игнатьев.

Глава союза отметил, что благодаря решению властей Кубани у переболевших коронавирусом появилась возможность в июле не делать дорогостоящих ПЦР-тестов и поехать со справкой о перенесенной болезни. "На август и последующие месяцы теперь есть альтернатива – предъявлять можно не только сертификат о вакцинации, но и справку о прошедшем заболевании. Но далеко не все болеют коронавирусом "официально" и могут получить соответствующие справки", — добавил Игнатьев.

Ранее РСТ и комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по туриндустрии направляли письмо главе Краснодарского края с просьбой разрешить расселение туристов с 1 августа в гостиницах и санаториях при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста ПЦР. С аналогичным предложением к властям края обращался Ростуризм и Ассоциация туроператоров России.