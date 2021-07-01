КРАСНОДАР, 1 июл — ПРАЙМ. На Кубани дан старт строительству первого этапа новой трассы А-289, которая позволит добираться от Краснодара до Крымского моста в обход населённых пунктов за 2 часа, сообщает ФКУ Упрдор "Тамань". В туриндустрии оценили послабления для туристов в Краснодарском крае

После открытия Крымского моста нагрузка на трассу А-289 "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" значительно возросла. В связи с этим было решено построить новую трассу, она пройдёт в обход населённых пунктов. В первый этап строительства входит отрезок от Славянска-на-Кубани до хутора Белый Темрюкского района Краснодарского края.

"Первого июля в хуторе Белый прошла церемония закладки памятного камня. Торжественное мероприятие дало старт строительству первого этапа новой федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь". Протяженность новой четырехполосной федеральной трассы IБ категории составит 119 километров", — сообщает упрдор.

Отмечается, что трасса А-289 будет включать 10 разноуровневых развязок и 15 путепроводов, более 30 мостов и более 160 малых искусственных сооружений, предусмотрено строительство 11 площадок отдыха. Расчетная пропускная способность новой трассы – 40 тысяч автомобилей в сутки.

"Завершение всего комплекса строительных работ намечено на конец 2024 года. После ввода объекта в эксплуатацию путь из Краснодара до Крымского моста будет занимать не более двух часов", — добавляется в релизе.