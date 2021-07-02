МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала двух нефтетрейдеров — "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" — более чем на 1 миллиард рублей по делу о картельном сговоре, вызвавшем скачок цен на топливо на бирже в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства. Эксперт назвал условие падения цен на нефть

"ФАС России наложила административные штрафы на АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл", которые признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить более 509 миллионов рублей", — сообщили в службе.

ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против этих нефтетрейдеров в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Однако из-за судебного разбирательства, инициированного трейдерами, которые пытались доказать незаконность возбуждения дела, рассмотрение прошлось приостановить. В июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа признал возбуждение ФАС дела законным.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета 2018 года. Кабмин в той ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.