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Основатели Alibaba брали банковские кредиты под залог акций компании
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Основатель и основной владелец Alibaba Group Джек Ма вместе с другим крупным акционером компании Джо Цаем взяли несколько кредитов на личные цели под залог принадлежащих им акций... ПРАЙМ, 03.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основатель и основной владелец Alibaba Group Джек Ма вместе с другим крупным акционером компании Джо Цаем взяли несколько кредитов на личные цели под залог принадлежащих им акций. Об этом сообщает Financial Times. Издание охарактеризовало подобную практику как рискованную и отметило, что миллиардеры фактически пошли ва-банк.
В конце 2020 года совокупная доля Ма и Цая в Alibaba Group составляла 5,8%. Какая ее часть была заложена при получении кредитов, пока не уточняется. Однако подчеркивается, что займы были необходимы бизнесменам для покупки личной недвижимости, частных самолетов и оплаты сделок с другими компаниями.
В качестве кредиторов выступали крупнейшие западные банки, среди которых UBS, Credit Suisse и Goldman Sachs. При этом Ма и Цай не обязаны были раскрывать данные о собственных заимствованиях под залог акций, поскольку Alibaba Group зарегистрирована в Китае, хоть и торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Издание указывает, что большинство американских компаний ограничивает возможности своих топ-менеджеров кредитоваться под залог акций, поскольку невыполнения обязательств может привести к тому, что кредитор продаст бумаги. Это в свою очередь негативно скажется на их котировках.