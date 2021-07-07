МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Портал ЦИАН начал использовать для частных объявлений технологию call-tracking, которая использует функцию подменного номера и дает возможность записи и прослушивания звонков потенциальных покупателей или арендаторов со своими контрагентами, рассказал РИА Недвижимость коммерческий директор ЦИАН Михаил Посредников. ЦИАН: новая льготная ипотека позволит купить только 19% квартир в России

Впервые информация о том, что один из крупнейших классифайдов по недвижимости в России получил доступ к разговорам своих пользователей, появилась в нескольких профессиональных риелторских сообществах в соцсетях.

По словам Посредникова, сервис call-tracking позволяет оценить эффективность размещения объявлений на ЦИАН и получить доступ к таким возможностям как "аналитика и прослушивание телефонных звонков, работа с пропущенными звонками и прочим опциям".

"Технология используется исключительно в целях оценки эффективности и решения спорных вопросов службы модерации. И мы действуем в строгом соответствии с законом РФ о хранении и обработке персональных данных", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что ЦИАН использует call-tracking уже шесть лет. "С 2015 года он подключен ко всем объявлениям застройщиков, а с 2019 года постепенно появился в объявлениях объектов вторичного рынка. Сейчас у портала 1 миллион подменных номеров, подключенных к 2,5 миллиона объявлений по недвижимости", — уточнил собеседник РИА Недвижимость.

Как говорит адвокат, соучредитель ЦМКА "На Тверской", специалист в области гражданского права Наталья Карагодина, запись разговоров и подмена номера абсолютно законна со стороны ЦИАН, так как эти правила работы указаны в его пользовательском соглашении, а оно в свою очередь является публичной офертой.

Вряд ли можно рассматривать действия ЦИАН как вредные и опасные для пользователей, так как представители онлайн-платформы заявят, что таким образом заботятся о безопасности пользователей и защищают их номера от спама и телефонных мошенников, согласился адвокат адвокатского бюро Москвы "Лебедева-Романова и партнеры" Тимур Харди.

При этом закон позволяет записывать телефонные переговоры по общему правилу только в том случае, если лицо, производящее запись, является стороной разговора. В иных случаях запись переговоров без согласия стороны запрещена, предупреждает адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Центрюрсервис" Илья Прокофьев, добавляя, что пользовательское соглашение подразумевает, что согласие на запись разговора получена.

В случае использования сайта и информации на нем пользователь, то есть тот, кто звонит, также принимает условия пользования сайтом, указывает адвокат.

"Записывать разговор собеседников можно. Однако опубликование разговора нарушает конституционное право. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, поэтому перед началом разговора оператору необходимо уведомить лиц о том, что будет вестись запись, так как в это время можно получить персональные данные", — отметила юрист Анна Пойлова.