МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" прогнозирует рост российского авторынка в 2021 году на более чем 12%, до свыше 1,8 миллиона машин, заявил глава компании Николя Мор, слова которого приводит пресс-служба. АЕБ прогнозирует рост продаж легковых авто и LCV в России в 2021 году

"Общий рост продаж автомобилей на российском рынке в первом полугодии составляет 37% по сравнению с первым полугодием 2020 года. В течение оставшейся части года объем продаж будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в 4 квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки", — отметил Мор.

"В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 миллиона автомобилей", — сказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году в России было продано почти 1,6 миллиона машин. Во вторник АЕБ улучшила свой прогноз по росту продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году с 2,1% до 9,8% — до 1,756 миллиона штук. В целом, по данным ассоциации, в первом полугодии российский авторынок показал рост на 36,9% к аналогичному периоду 2020 года, и 28,7% — к "доковидному" 2019 году. Так, в общей сложности было продано 870,7 тысячи автомобилей.

Продажи самого "АвтоВАЗа" в первом полугодии составили 200,2 тысячи автомобилей (+51% в годовом выражении).

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.