МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Краснодарская морковь начала поступать на внутренний российский рынок, и по мере замещения импорта стоимость моркови с каждой неделей будет становиться все ниже, сообщил журналистам директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Росстат назвал продукты, наиболее подорожавшие за месяц

"Началась поставка краснодарской моркови, которая в среднем на 10 рублей дешевле импортной. В статистике резкое падение цены сразу не отразится, но по мере замещения импорта, стоимость моркови с каждой неделей будет становиться все ниже", — сказал Глушков.

Росстат в среду опубликовал оценку индекса потребительских цен в России с 29 июня по 5 июля. По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы — на 6,3%, помидоры — на 5,1%, картофель — на 3,2%, репчатый лук — на 1,3%. Однако цены на морковь выросли на 5,4%, капусту — на 3,6%, яблоки — на 0,1%.

Директор союза отметил, что овощи и фрукты включают в себя множество позиций. "В значительной части, в июне статистика Росстата учитывает импортную продукцию, так как сбор отечественного урожая только начинается", — указал он.

По его словам, сейчас овощи "борщевого набора" уже начали дешеветь в связи с поступлением отечественных продуктов. "При этом активный сбор урожая открытого грунта отражается на стоимости томатов и огурцов, и цены на них падают уже несколько недель", — добавил Глушков.

"По фруктам из-за поздней весны сбор урожая задерживается на одну-две недели, в частности, в 2020 году сбор ранних яблок начался 15 июня, в текущем году — 25 июня, что соответственно влияет на цены. В течение двух-трех недель, с учетом логистики и сортировки, отечественные яблоки поступят на прилавки, после чего цена снизится", — сказал глава союза.