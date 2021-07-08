МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Новой главой Shell в России с 1 августа назначена Екатерина Грушецкая, впервые эту должность занимает гражданка РФ, сообщила компания. Новак переизбран на пост главы совета директоров "Россетей"

"С 1 августа 2021 года… Екатерина Грушецкая — новая глава "Шелл" в России. Екатерина Грушецкая станет первой гражданкой России, назначенной на эту должность", — говорится в сообщении. Она будет представлять интересы Shell во взаимодействии с партнерами, а также продолжит участвовать в управлении всеми совместными предприятиями с участием Shell в России.

Седерик Кремерс, возглавлявший Shell в России с августа 2017 года, перейдет на другую должность в концерне. Он назначен исполнительным вице-президентом по развитию сегмента СПГ в странах восточного полушария, включая Россию. Также Кремерс останется председателем совета директоров компании Sakhalin Energy ("Сахалин Энерджи").

Грушецкая начала свою карьеру в Shell в России в 2003 году. Занимала руководящие должности в различных финансово-экономических отделах, занималась, в частности, корпоративными вопросами в России и Казахстане, а также инвестиционной, финансовой и кадровой повесткой для российских СП концерна — Sakhalin Energy и "Салым Петролеум".

С 2013 по 2018 год Грушецкая работала в "Салым Петролеум". С конца 2018 года занимала должность вице-президента по развитию проектов по добыче нефти и газа Shell в России, отвечала за корпоративное управление нефтедобывающими активами. Кроме того, она является членом совета директоров всех совместных предприятий с участием Shell в России.