МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти" на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. "Газпром нефть" и "Новатэк" создали предприятие для разработок в Арктике

"Кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Газпром", сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса и его высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем обслуживания долга, а также очень высоким уровнем ликвидности", — говорится в сообщении.

При этом аналитики отмечают, что давление на уровень собственной кредитоспособности компании оказывает слабый уровень денежного потока на фоне значительного объема капитальных затрат и выплачиваемых дивидендов.

Обязательства по ограничению добычи сырой нефти, принятые РФ по результатам сделки ОПЕК+, негативно отразились на объемах добычи нефти "Газпром нефти" в прошлом году. При этом сокращение добычи нефти было практически полностью компенсировано ростом добычи газа. Восстановление глобального спроса на нефть в условиях медленного увеличения квот по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ привело к существенному росту цен на нефть в первой половине 2021 года, сообщает агентство. АКРА подтвердило рейтинг Сбербанка на уровне "ААА(RU)"

АКРА полагает, что среднегодовая цена барреля нефти марки Urals составит в 2021 году 63,8 доллара, а в период с 2021 по 2022 год будет находиться в пределах 58–60 долларов. Постепенное повышение квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+, а также дальнейший рост добычи газа позволят компании увеличить объем добычи углеводородов до 99,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента уже в 2021 году, в 2022–2023 годах ожидается дальнейший рост добычи углеводородов в большей степени за счет роста добычи газа.

Стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. К понижению рейтинга могут привести прекращение условных обязательств "Газпрома" по обязательствам "Газпром нефти", снижение степени юридической связи с поддерживающим лицом, снижение стратегической значимости "Газпром нефти" для "Газпрома", снижение уровня кредитного рейтинга "Газпрома".