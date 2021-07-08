АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти"
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Газпром нефти" на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.
"Кредитный рейтинг ПАО "Газпром нефть" обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Газпром", сильным бизнес-профилем компании, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса и его высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем обслуживания долга, а также очень высоким уровнем ликвидности", — говорится в сообщении.
При этом аналитики отмечают, что давление на уровень собственной кредитоспособности компании оказывает слабый уровень денежного потока на фоне значительного объема капитальных затрат и выплачиваемых дивидендов.
Обязательства по ограничению добычи сырой нефти, принятые РФ по результатам сделки ОПЕК+, негативно отразились на объемах добычи нефти "Газпром нефти" в прошлом году. При этом сокращение добычи нефти было практически полностью компенсировано ростом добычи газа. Восстановление глобального спроса на нефть в условиях медленного увеличения квот по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ привело к существенному росту цен на нефть в первой половине 2021 года, сообщает агентство.
АКРА полагает, что среднегодовая цена барреля нефти марки Urals составит в 2021 году 63,8 доллара, а в период с 2021 по 2022 год будет находиться в пределах 58–60 долларов. Постепенное повышение квот по добыче в рамках сделки ОПЕК+, а также дальнейший рост добычи газа позволят компании увеличить объем добычи углеводородов до 99,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента уже в 2021 году, в 2022–2023 годах ожидается дальнейший рост добычи углеводородов в большей степени за счет роста добычи газа.
Стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте года-полутора. К понижению рейтинга могут привести прекращение условных обязательств "Газпрома" по обязательствам "Газпром нефти", снижение степени юридической связи с поддерживающим лицом, снижение стратегической значимости "Газпром нефти" для "Газпрома", снижение уровня кредитного рейтинга "Газпрома".
https://1prime.ru/business/20210708/834147816.html