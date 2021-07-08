МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг запустил движение по заключительному 25-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль

Запуск Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) важен не только для центральной части России и Москвы, но и для всей страны, считает президент РФ Владимир Путин.

"Спасибо всем участникам этого проекта большого, очень важного и нужного не только для центральной части страны, для столицы, для Московской области – вообще для всей страны. Потому что трафик здесь очень большой. По сути, вся страна здесь едет", — сказал Путин.

Этот участок закольцевал трассу — таким образом, движение теперь открыто по всем 336 километрам автомагистрали.

Речь идет об участке ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе, а также развязок на пересечении ЦКАД-4 и М-5 "Урал" и ЦКАД-5 и М-10 "Россия".

Центральная кольцевая автодорога проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Проект разделен на пять участков, четыре из которых — платные (в общей сложности 260 километров), в среднем цена проезда составляет от 2,5 рубля за километр.

ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения — 110 километров в час.

При строительстве ЦКАД было построено 225 искусственных сооружений (55 мостов, 144 путепровода, 7 экодуков и 19 пешеходных переходов) и 18 транспортных развязок, установлено 192 камеры фото- и видеофиксации.