2021-07-08T18:09:00+03:00
2021-07-08T18:10:07+03:00
2021-07-08T18:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210708/834149534.html
Власти рассказали о планах продлить трассу Москва-Казань до Челябинска
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Открытие движения на трассе М-12 "Москва-Казань" пройдёт поэтапно, начиная со следующего года, основная часть дороги будет запущена к 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат... ПРАЙМ, 08.07.2021
автотрасса москва-казань, трасса, новости, бизнес, транспорт, авто
https://1prime.ru/images/83382/74/833827442.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83382/74/833827442.jpg
https://1prime.ru/images/83382/74/833827441.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83382/74/833827441.jpg
https://1prime.ru/images/83382/74/833827429.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83382/74/833827429.jpg
https://1prime.ru/business/20210708/834149466.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Открытие движения на трассе М-12 "Москва-Казань" пройдёт поэтапно, начиная со следующего года, основная часть дороги будет запущена к 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы часть М-12 уже хотим в следующем году ряд участков открыть. К 2023 году закончить основной ход… и постараемся к сентябрю 2024 года дойти до Екатеринбурга", — сказал он во время открытия движения по заключительному участку ЦКАДа.
Президент России Владимир Путин в четверг запустил движение по заключительному 25-километровому участку ЦКАД. Речь идет об участке от Калужского до Симферопольского шоссе, а также о развязках на пересечении ЦКАД-4 и М-5 "Урал" и ЦКАД-5 и М-10 "Россия". Этот участок закольцевал трассу — таким образом, движение теперь открыто по всем 336 километрам автомагистрали.
Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил открыть движение по трассе М-12 раньше срока: в конце 2023 года вместо ранее запланированного 2024 года.