МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Открытие движения на трассе М-12 "Москва-Казань" пройдёт поэтапно, начиная со следующего года, основная часть дороги будет запущена к 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

"Мы часть М-12 уже хотим в следующем году ряд участков открыть. К 2023 году закончить основной ход… и постараемся к сентябрю 2024 года дойти до Екатеринбурга", — сказал он во время открытия движения по заключительному участку ЦКАДа.

Президент России Владимир Путин в четверг запустил движение по заключительному 25-километровому участку ЦКАД. Речь идет об участке от Калужского до Симферопольского шоссе, а также о развязках на пересечении ЦКАД-4 и М-5 "Урал" и ЦКАД-5 и М-10 "Россия". Этот участок закольцевал трассу — таким образом, движение теперь открыто по всем 336 километрам автомагистрали.

Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил открыть движение по трассе М-12 раньше срока: в конце 2023 года вместо ранее запланированного 2024 года.