МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Концерн Shell продает австрийской компании Alcmene миноритарную долю акций в немецком нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) PCK Schwedt, сообщает Shell. Запасы нефти в США за неделю снизились до минимума с февраля 2020 года

Shell не является оператором НПЗ. "Роснефть" владеет 54,17%, а Eni — 8,33% акций Schwedt.

"Shell Deutschland (Shell) достигла соглашения с Alcmene GmbH о продаже доли в размере 37,5% немецкой PCK Schwedt Refinery", — говорится в материалах Shell.

"Это еще одна веха на нашем пути к снижению объемов нефтепереработки", — приводятся в релизе слова исполнительного директора Shell по производству Робина Мулдайка.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года при условии соблюдения партнерских прав и одобрения регулирующих органов.

Австрийская Alcmene GmbH входит в группу Liwathon — частную логистическую и инвестиционную компанию со штаб-квартирой в Эстонии. PCK Schwedt ежедневно перерабатывает около 220 тысяч баррелей нефти.