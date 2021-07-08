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Shell продает свою долю в совместном с "Роснефтью" немецком НПЗ
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Концерн Shell продает австрийской компании Alcmene миноритарную долю акций в немецком нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) PCK Schwedt, сообщает Shell. Shell не является оператором... ПРАЙМ, 08.07.2021
роснефть, нефть, shell, новости, бизнес, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Концерн Shell продает австрийской компании Alcmene миноритарную долю акций в немецком нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) PCK Schwedt, сообщает Shell.
Shell не является оператором НПЗ. "Роснефть" владеет 54,17%, а Eni — 8,33% акций Schwedt.
"Shell Deutschland (Shell) достигла соглашения с Alcmene GmbH о продаже доли в размере 37,5% немецкой PCK Schwedt Refinery", — говорится в материалах Shell.
"Это еще одна веха на нашем пути к снижению объемов нефтепереработки", — приводятся в релизе слова исполнительного директора Shell по производству Робина Мулдайка.
Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года при условии соблюдения партнерских прав и одобрения регулирующих органов.
Австрийская Alcmene GmbH входит в группу Liwathon — частную логистическую и инвестиционную компанию со штаб-квартирой в Эстонии. PCK Schwedt ежедневно перерабатывает около 220 тысяч баррелей нефти.