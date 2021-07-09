МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Ростуризм впервые запускает программу по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей, сообщила журналистам в пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы запускаем программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. Ростуризмом утверждены соответствующие критерии отбора инвестиционных проектов, а также минимальные и максимальные размеры кредитов", — сказала Догузова.

Глава ведомства также отметила, что прием заявок от банков, которые планируют участие в программе, начнется 9 июля. Потом эти банки представят в Ростуризм инвестпроекты. "Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд", — добавила Догузова.

Окончательное решение по предоставлению льготных кредитов будет приниматься Ростуризмом совместно с правительственной комиссией по туризму. "Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке", — пояснила глава Ростуризма.

Сообщается, что на программу льготного кредитования до 2024 года в рамках нацпроекта по туризму выделено почти 19 миллиардов рублей. Объем выдачи кредитов за этот период — 200 миллиардов рублей. На эти средства начнется строительство более 20 тысяч современных номеров.

"Сегодня внутри страны туристам не хватает качественных современных отелей круглогодичного формата. И механизм льготного кредитования — как раз одна из ключевых мер для того, чтобы туристическая инфраструктура активнее развивалась там, где мы видим ее дефицит, в первую очередь, это, конечно же, курортные территории. Чем больше будет качественных отелей, тем выше будет конкуренция – а это напрямую влияет на соотношение цены и качества отдыха", — указала глава ведомства.