МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В чеках из магазина не указаны персональные данные покупателей, поэтому для злоумышленников они почти бесполезны, но за одним исключением. Если вы оплачивали покупку картой, то чек содержит последние четыре цифры вашей банковской карты. Мошенник может выяснить ваш номер телефон и позвонить, представившись сотрудником банка. Чтобы ввести вас в заблуждение, злоумышленник назовет те самые цифры карты и список последних покупок. Об этом агентству "Прайм" рассказал специалист по антикризисному управлению школы бизнеса "Синергия" Андрей Коновалов. Эксперт рассказал, почему нельзя бросать чеки на кассе

"Растерявшись, вы можете сообщить преступнику конфиденциальную информацию и лишиться денег", — добавляет он.

Информация из чеков является ключевой для того, чтобы развивать магазин, прогнозировать выручку и оценивать эффективность будущих инвестиций. На основании анализа чеков торговые сети могут сегментировать покупателей, подталкивать их к более частым покупкам дорогих товаров, расширять товарные категории, выбирать новые места продаж.

Используя технологии машинного обучения и анализа больших данных, ритейлеры предсказывают выручку по тому или иному сегменту, а также предугадывают поведение клиентов.

"Например, ритейлер видит, что его клиенты всегда покупают морковь вместе с картошкой. Соответственно, он может сформировать комплексное предложение или дополнительную услугу для тех, кто покупает именно эту пару товаров, тем самым увеличив свою выручку", — говорит эксперт. Эксперт объяснил, зачем люди скупают чужие чеки из магазинов

Торговые сети, как и банки, формируют большой объем данных о клиентах. Эта информация пользуется спросом у огромного числа участников рынка. Агентства, которые проводят исследования на тему платежеспособности аудитории и ситуации на рынке, продают такие исследования заинтересованным лицам — например, компаниям, продающим свои товары и услуги для аналогичного клиента.

Также, по словам специалиста, эта информация интересна предпринимателям, которые строят свой бизнес вокруг продуктовых сетей: косметика, бижутерия, одежда, салоны связи.