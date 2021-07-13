МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Самое опасное время в году, когда совершается больше всего ДТП, это июль-август, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин. Российским водителям напомнили о штрафах за тюнинг авто

"В этом году время это опасное, оно наступило (мы видим, последние два месяца ухудшение показателей с детским дорожно-транспортным травматизмом). Ежегодно самым опасным временем года является лето и особенно июль и август", — сказал Понарьин в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, он заявил, что, как правило, самые "рисковые часы" — это 17.00 — 18.00.