2021-07-13T20:22:29+03:00
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В ГИБДД рассказали о самом опасном по ДТП времени
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Самое опасное время в году, когда совершается больше всего ДТП, это июль-август, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин. "В этом году время это опасное,... ПРАЙМ, 13.07.2021
гибдд, дтп, авто, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Самое опасное время в году, когда совершается больше всего ДТП, это июль-август, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.
"В этом году время это опасное, оно наступило (мы видим, последние два месяца ухудшение показателей с детским дорожно-транспортным травматизмом). Ежегодно самым опасным временем года является лето и особенно июль и август", — сказал Понарьин в эфире радио "Комсомольская правда".
Кроме того, он заявил, что, как правило, самые "рисковые часы" — это 17.00 — 18.00.