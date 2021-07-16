МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке с 19 июля могут работать без Qr-кодов, если предприятия Москвы решили не пользоваться системой, то они могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Попова рассказала о российских регионах, где растет заболеваемость COVID

"С 19 июля система QR-кодов переходит в рекомендательный режим для заведений общепита", — сообщил Немерюк.

"Предприятия сами решают пользоваться ей или нет. Если предприятия решили не пользоваться системой, то должны в полной мере соблюдать антиковидные требования, установленные Департаментом торговли и Роспотребнадзором – это в том числе обязательное ношение масок и перчаток и социальная дистанция. Они также могут продолжить работу после 23.00, но с соблюдением всех антиковидных требований. Что касается работы фудкортов, она возобновляется в обычном режиме для всех посетителей", — добавил он.

Немерюк уточнил, что детские комнаты, развлекательные заведения, бары, дискотеки караоке также могут работать без Qr-кодов, но с соблюдением всех антиковидных требований. Если организации решили продолжить пользоваться кодами, то антиковидные ограничения на них не распространяются.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны были с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения были введены и в Московской области.