МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Самые недорогие авианаправления по России в августе будут доступны москвичам — за 800 рублей они смогут долететь до Брянска, а за 1500 и 1550 рублей — до Ульяновска или до Петербурга соответственно. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Крымские отели ужесточили правила приема туристов

Полет в Псков обойдется в 1800 рублей, а в Анапу — в 1980 рублей.

Петербуржцам в августе выгоднее всего было бы отправиться в Москву — цены начинаются от 1550 рублей. Также с экономией им можно добраться до Архангельска — за 1990 рублей и до Калуги — за 2120 рублей.

Авиабилет до Калининграда жителям Петербурга обойдется в 2500 рублей, а до Нижнего Новгорода — в 2850 рублей.

Екатеринбуржцы смогут долететь до Тюмени за сумму от 1440 рублей. Билеты в Магнитогорск будут стоить от 1480 рублей, в Уфу — от 1790 рублей, Ижевск — от 1890 рублей, Ханты-Мансийск — от 2300 рублей.

Жители Сочи смогут долететь в Минеральные Воды, заплатив от 1770 рублей. Полет в Краснодар им обойдется в 1820 рублей, в Элисту — от 1910 рублей, в Ставрополь билет будет стоить 2010 рублей, в Махачкалу — 2110 рублей.

Из Новосибирска с выгодой можно долететь до Томска, Кемерова и Барнаула — билет обойдется жителям города минимум в 1100 рублей.

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