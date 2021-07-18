БЕРЛИН, 18 июл — ПРАЙМ. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке сообщения на участке Дрезден — Прага до вечера воскресенья из-за наводнения. Российский уголь рекордно подорожал из-за аварии в ЮАР

Ранее власти Саксонской Швейцарии заявили об остановке железнодорожного сообщения между Бад-Шандау с немецкой стороны и Дечином в Чешской Республике. Решение принято в связи с наводнениями и оползнями в регионе.

На сайте Deutsche Bahn сообщается, что закрытие сообщения на участке между Бад-Шандау и Дечином продлится "предварительно до второй половины дня воскресенья, 18 июля". Таким образом "затронуты следующие маршруты дальнего следования: поезда ЕС Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага", уточняется, что их маршрут будет пока начинаться и заканчиваться в Дрездене.

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