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Движение поездов между ФРГ и Чехией остановлено из-за наводнения
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Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке сообщения на участке Дрезден — Прага до вечера воскресенья из-за наводнения. Ранее власти Саксонской Швейцарии заявили... ПРАЙМ, 18.07.2021
чехия, германия, железная дорога, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 18 июл — ПРАЙМ. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке сообщения на участке Дрезден — Прага до вечера воскресенья из-за наводнения.
Ранее власти Саксонской Швейцарии заявили об остановке железнодорожного сообщения между Бад-Шандау с немецкой стороны и Дечином в Чешской Республике. Решение принято в связи с наводнениями и оползнями в регионе.
На сайте Deutsche Bahn сообщается, что закрытие сообщения на участке между Бад-Шандау и Дечином продлится "предварительно до второй половины дня воскресенья, 18 июля". Таким образом "затронуты следующие маршруты дальнего следования: поезда ЕС Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага", уточняется, что их маршрут будет пока начинаться и заканчиваться в Дрездене.
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