МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Ездить на работу на велосипеде хотел бы каждый третий москвич (32%), еще 4% жителей столицы добираются до офиса именно таким образом. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. 

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В то же время почти каждый второй опрошенный из Москвы (49%) отметил, что предпочел бы другой способ поездки на работу.

В свою очередь, респонденты из Санкт-Петербурга к поездкам на велосипеде относятся несколько иначе. Ездить на этом виде транспорта на работу хотели бы 37% жителей города, а 5% уже делают это.

Число петербуржцев, не испытывающих желания ездить на работу на велосипеде, примерно такое же, как и число москвичей, — 50%.

В опросе приняли участие по 1500 представителей трудоустроенного экономически активного населения из Москвы и Петербурга.

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