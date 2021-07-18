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Опрос показал, сколько москвичей хотели бы ездить работу на велосипеде
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Ездить на работу на велосипеде хотел бы каждый третий москвич (32%), еще 4% жителей столицы добираются до офиса именно таким образом. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты... ПРАЙМ, 18.07.2021
работа, новости, бизнес, потребрынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Ездить на работу на велосипеде хотел бы каждый третий москвич (32%), еще 4% жителей столицы добираются до офиса именно таким образом. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В то же время почти каждый второй опрошенный из Москвы (49%) отметил, что предпочел бы другой способ поездки на работу.
В свою очередь, респонденты из Санкт-Петербурга к поездкам на велосипеде относятся несколько иначе. Ездить на этом виде транспорта на работу хотели бы 37% жителей города, а 5% уже делают это.
Число петербуржцев, не испытывающих желания ездить на работу на велосипеде, примерно такое же, как и число москвичей, — 50%.
В опросе приняли участие по 1500 представителей трудоустроенного экономически активного населения из Москвы и Петербурга.
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