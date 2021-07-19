МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья, пишет "Коммерсант". Эксперт объяснил, почему в России дорожают бананы

Как сообщили в сети "Верный", поставщики обосновывают решение подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Несколько производителей хлеба, в свою очередь, неофициально подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены на продукцию.

Как пояснил президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, все виды сырья подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 рубль год к году. Так, маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%. В некоторых случаях упаковка подрожала на рекордные 40%, добавил гендиректор БКХ "Коломенский" Дмитрий Козлов. На это также повлиял дефицит персонала в отрасли, производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам, уточняет он.

В Минсельхозе утверждают, что цены "находятся на стабильном уровне". За последний год отпускные хлеб из пшеничной муки подорожал на 4,6%, хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. В министерстве не ожидают "существенного повышения цен в дальнейшем", так как сырье, по данным чиновников, напротив, дешевеет. Так, стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно.

Кроме того, в ведомстве напомнили о субсидиях для производителей с целью стабилизации цен. На 16 июля освоено 47,6% средств, направленных на эти цели хлебопекарным предприятиям.

В обмен на субсидии производители обязывались не повышать цены на продукцию. Но, как пояснил Лялин, из-за низкого уровня господдержки она оказалась невыгодной для многих предприятий.

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