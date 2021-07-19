МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Спрос на кондиционеры и вентиляторы летом текущего года в России достиг рекордных за последние 10 лет значений, сообщили РИА Новости в группе "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники). Эксперт рассказал, какие бытовые приборы самые "прожорливые"

Аномально жаркая погода отмечается текущим летом во многих российских регионах. Ритейлер в свою очередь фиксирует рекордные для российского рынка продажи кондиционеров и вентиляторов в июне и первой половине июля из-за жаркой погоды.

"По оценке "М.Видео-Эльдорадо", за последние 1,5 месяца российский розничный рынок кондиционеров составил около 250 тысяч штук и более 5 миллиардов рублей, что больше, чем за все шесть месяцев 2020 года и летние месяцы последних десяти лет", — указали в компании.

Так, продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза относительно прошлого года и в пять-шесть раз по сравнению со средними недельными показателями мая-июня, а продажи вентиляторов повысились вдвое по сравнению с летом прошлого года. По оценке, 95% рынка кондиционеров занимают сплит-системы (состоят из двух блоков — наружного и внутреннего), а около 5% в продажах категории заняли напольные мобильные кондиционеры.

"С учетом последних нескольких недель спрос на кондиционеры и вентиляторы на российском рынке за первую половину года уже существенно превышают результаты всего 2020 года, максимальный рост мы видим в Санкт-Петербурге, Москве, в городах Урала", — отметил директор направления "Бытовая электроника" группы Максим Гусев, слова которого привели в компании.

По его словам, помимо климатической техники, отмечается рост спроса на холодильники и морозильные камеры. Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов подтвердил, что этим летом продажи климатической техники в России выше, чем в последние годы.

"По нашим оценкам, с начала периода жары (вторая декада июня — ред.) продажи климатической техники — прежде всего, это вентиляторы и кондиционеры — выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в офлайн-канале примерно в два раза, а рост в онлайне был даже трехкратным. Мы отмечаем активный спрос и на устройства, и на услуги компаний — установка кондиционера требует помощи специалиста", — сказал РИА Новости Гуськов.

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