МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Все ценные вещи лучше спрятать на время, когда квартира долго пустует, причем вне дома, так как "воры-домушники" отлично умеют находить любые тайники, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Россиянам объяснили, какие квартиры воры обходят стороной

По статистике МВД, число квартирных краж в период отпусков обычно возрастает на 15-20%, предупредила адвокат Pen&Paper Александра Харина.

"Воры-домушники" чаще всего имеют богатый криминальный опыт, прекрасно понимают психологию людей и знают все распространенные квартирные тайники. Отсутствие же опасности внезапного возвращения отдыхающего хозяина позволит преступнику обыскать квартиру не хуже опытного оперативника", — отметила она.

Так что на время отъезда можно передать вещи на хранение знакомым или арендовать склад под хранение, предложил руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев. А то, что не слишком удобно вывозить, можно застраховать, добавил он.

Для сохранности сбережений рекомендуется держать их в безналичном виде либо в банковской ячейке, потому что рассчитывать на то, что вы окажетесь хитрее "домушника", крайне опрометчиво, заключила Харина.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как защитить свою квартиру от воров-домушников