МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цены производителей на хлеб в России находятся на стабильном уровне, Минсельхоз РФ не ожидает их существенного роста и в дальнейшем, говорится в сообщении министерства. Эксперт объяснил, почему в России дорожают бананы

"Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции", — говорится в сообщении.

"Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", — добавляет министерство.

Ведомство указывает, что в результате таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы 3-го класса с начала года снизилась на 7,2%, 4-го класса — на 5,9%. В свою очередь цена производителей на рожь снизилась на 9,6%, а в годовом выражении — на 20,8%. Кроме того, отмечает министерство, цена на пшеничную муку в настоящий момент на 4,6% ниже, чем в начале года.

"Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки. По данным на 16 июля, освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%, хлебопекарных — 47,61%. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года", — сообщает Минсельхоз.

Газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на сеть магазинов "Верный" сообщила, что производители хлеба предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с августа на 7-12%. Издание отметило, что несколько производителей неофициально также подтвердили, что с августа индексируют оптовые цены.

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