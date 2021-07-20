МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Государству придется расплачиваться из резервного фонда страны с предприятиями ЖКХ за долги россиян. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин. Названа сумма задолженности россиян на коммунальные услуги

"Этот вопрос все равно придется брать на себя правительству. В том числе раскупоривать резервный фонд для того, чтобы провести расчеты с предприятиями ЖКХ и гасить выпадающие доходы. Покупательская способность сегодня такая, что, дай бог, большинству бы хватило денег на продукты и лекарства. ЖКХ в данном плане авторитетов не первоочередное", — отметил он.

Депутат добавил, что придется компенсировать платежи всему населению, чтобы это было честно по отношению к тем, кто добросовестно платил по счетам. Ионин указал на то, что ранее такая практика существовала и население оплачивало приблизительно 75% от необходимой суммы. Возвращение к ней поможет избежать увеличения объема долгов. При этом старые задолженности списать с населения не получится. Парламентарий напомнил, что срок исковой давности по оплате услуг ЖКХ составляет три года.

Депутат также объяснил, почему коммунальные платежи растут. "Сегодня предприятия ЖКХ договариваются с местными регуляторами и завышают тарифы. С населения берут больше, чем необходимо. Эти факты есть, они выявлены, но, к сожалению, продолжают иметь место", — подчеркнул он.

По данным Росстата, сумма задолженностей за услуги ЖКХ в стране выросла на 2 миллиарда рублей за первый квартал 2021 года и составила 1,33 триллиона рублей. Это на 5,9% больше показателя первого квартала прошлого года.

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