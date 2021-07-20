МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость ремонта и строительства бесплатных участков трассы Казань-Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального дорожного агентства. Таким образом, с учетом платного участка "Автодора", цена всей автодороги оценивается примерно 493 миллиарда рублей. Росавтодор обсуждает включение новых дорог в опорную автомобильную сеть

"Общая протяженность развития скоростного транспортного маршрута Казань–Екатеринбург по федеральным автомобильным дорогам, находящимся в ведении Росавтодора, составляет 547 километров. Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 миллиарда рублей", — сказали в Росавтодоре.

При этом в дорожном агентстве уточнили, что окончательная стоимость ремонтных работ будет определена по результатам госэкспертизы, которая полностью завершится в 2022 году. "Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется", — добавили в пресс-службе.

Продление трассы М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга по поручению президента РФ планируют завершить в 2024 году вместо ранее запланированного 2030 года. Общая протяженность трассы около 800 километров. Как ранее сообщал РИА Новости глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, госкомпания с нуля построит 288 километровую дорогу от Дюртюлей до Ачита, её примерная стоимость оценивается в 260 миллиардов рублей. Остальные участки трассы Казань-Екатеринбург отремонтирует и реконструирует Росавтодор.

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