С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость строительства автотрассы от Казани до Екатеринбурга в продолжение магистрали М-12 составит порядка 260 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах ПМЭФ. "Автодор" готов начать строить трассу Казань-Екатеринбург в 2022 году

"Нам поставлена задача на следующей неделе уточнить трассировку, и тогда будет четкая цифра по стоимости проекта. Но мы уже сейчас понимаем, сколько заложить в финансовую модель привлечения средств ФНБ. Пока оценочная стоимость, объемы привлечения из ФНБ — 130 миллиардов рублей, — сказал он.

"Стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оцениваем порядка 260 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий, и каждую копеечку нужно считать. И самое главное: мы привлекаем заемные средства, нам нужно деньги возвращать — и ФНБ, и уж тем более заемные средства, поэтому мы там обязательно всё посчитаем", — добавил он.

Общая протяженность трассы около 800 километров. "Автодор" с нуля построит 288 километровую дорогу от Дюртюлей до Ачита, остальные участки отремонтирует и реконструирует Росавтодор.

Ранее Петушенко сообщал, что подрядчики проекта будут, скорее всего, определены по конкурсу, а формат государственно-частного партнёрства (ГЧП) вряд ли реализуем, поскольку занимает больше времени: госкомпания ограничена сроком, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным — закончить строительство трассы в 2024 году. В Совфеде готовят новые штрафы для автомобилистов

Новая трасса, запустить движение по которой планируется до 2024 года, окупится за 9-10 лет, сообщил глава "Автодора".

"Мы планируем уже в доходную часть выходить на девятый-десятый год", — сказал он.

Помимо этого, "Автодор" планирует вдвое увеличить сумму выпуска инфраструктурных бондов для финансирования дорожного строительства — до 1 триллиона рублей с ранее заявленных 500 миллиардов рублей, сказал Петушенко.

"Мы рассматриваем с правительством посыл по триллиону", — сказал он, отвечая на вопрос про планы по выпуску инфраструктурных бондов.

Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил продлить платную скоростную магистраль Москва-Казань (М-12) до Екатеринбурга за три года. В конце мая Петушенко говорил, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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