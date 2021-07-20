МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Планы россиянина на отдых за рубежом может нарушить не только неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью COVID-19, но и наличие исполнительного производства. Об этом в эфире радио Sputnik предупредила эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта Александра Пожарская. Миллионы россиян стали невыездными из-за просроченных долгов

Судебные приставы имеют полномочия развернуть гражданина прямо на границе из-за просроченных долгов.

"Исполнительные производства – это не только банковские задолженности, это и штрафы, и алименты, и услуги ЖКХ. Уровень финансовой сознательности все еще очень низок, существует определенный процент потребителей-экстремистов, которые считают, что они не обязаны обслуживать свои долговые обязательства. Но если ты взял в долг, ты должен вернуть эти деньги", – отметила Пожарская.

Прежде чем человеку собираться в отпуск, нужно проверить, нет ли у него долгов, советует эксперт. Это можно сделать несколькими способами. Так, раз в полгода каждый гражданин бесплатно может получить свою кредитную историю. Список бюро кредитных историй есть на портале госуслуг, также его можно проверить на сайте Банка России. Крупнейшие бюро кредитных историй предоставляют услугу проверки кредитного рейтинга. Также на сайте Федеральной службы судебных приставов можно проверить наличие или отсутствие исполнительных производств и неисполненных обязательств.

Срок исковой давности по взысканию долгов составляет три года. Однако не следует рассчитывать, что после этого кредитор или взыскатель перестанет требовать возвращения денег.

"То, что вы дождетесь истечения срока давности и вам простят долги, – миф. Никто не забудет и не простит долг, кредитор будет возвращать деньги. Долги списываются в нашей стране только в одном случае – в рамках процедуры банкротства", – сказала эксперт.

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