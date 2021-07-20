МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. Сдающие жилье люди часто нарушают такое законное право арендаторов, как неприкосновенность жилища, — за его несоблюдение российским законодательством предусмотрена в том числе и уголовная ответственность, сообщили РИА Недвижимость опрошенные юристы. Эксперт рассказал, как заставить хозяина жилья установить кондиционер

По словам юриста адвокатской конторы "Бородин и партнеры" Дмитрия Бохолдина, право на неприкосновенность жилища в России установлено конституцией и Жилищным кодексом. "Исходя из логики законодательства, жилищные права принадлежат именно жильцу, а не собственнику. Таким образом, последний не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия жильца", — сказал он, добавив, что в случае такого визита может применяться даже уголовная ответственность, предусмотренная статьей 139 Уголовного кодекса ("никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц").

По его словам, ответственность за незаконное проникновение в жилище установлена в виде штрафа до 40 тысяч рублей или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ до года, либо ареста до трех месяцев.

Если собственник проник в жилье без согласования жильца, например, под предлогом проверки состояния квартиры, то жилец вправе обратиться в полицию, которая после проверки происшествия и достаточности оснований для возбуждения уголовного дела передает материалы дела в Следственный комитет (СК), отметил Бохолдин. По его словам, жилец вправе обратиться с заявлением в СК и самостоятельно. При этом на практике случаи жалоб жильцов на собственников редки, так как они опасаются встречных обвинений со стороны арендодателей в чем-либо.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова отметила, что не всегда можно однозначно установить, является ли то или иное действие – тот же несогласованный визит арендодателя — вторжением в частную жизнь арендатора, или это способ реализации своих прав и обязанностей по договору аренды.

Во избежание спорных ситуаций она посоветовала помнить, что договорные отношения между собственником и арендатором подчиняются принципам свободы договора. Если в нем указано, что арендодатель вправе в любое время без согласования с арендатором посещать сданную квартиру, то обвинить его в нарушении частной жизни будет сложно.

"Мы рекомендуем тщательно составлять и изучать договор аренды, обсуждать его условия. Чтобы не допустить нежданных визитов арендодателя, нужно прописать в договоре частоту и порядок визитов. Если вы обнаружили признаки недавнего визита, рекомендуется зафиксировать это и направить арендодателю письменную претензию. Если конфликт разрешить не удастся (например, подписанием дополнительного соглашения), то эти действия позволят досрочно расторгнуть договор", – подытожила Хантимирова.

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