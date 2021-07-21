МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам первого полугодия получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 520 миллионов долларов, что в 20 раз ниже убытка годом ранее, сообщает компания. Чистая прибыль Johnson & Johnson в первом полугодии выросла на треть

Разводненный убыток на акцию составил 0,67 доллара против убытка в 15,93 доллара на акцию годом ранее. Выручка компании снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 9,924 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистый убыток компании сократился по сравнению с показателем годичной давности в 2,9 раза, до 68 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,08 доллара против убытка в 0,3 доллара годом ранее. Выручка компании за квартал выросла на 8,5% в годовом выражении и составила 5,142 миллиарда долларов, хотя аналитики ожидали роста до 4,94 миллиарда.

"Глядя на второе полугодие 2021 года, мы видим сохраняющиеся признаки восстановления мировой экономики, которые должны поддержать дальнейший рост спроса на нефть и природный газ. Хотя мы осознаем риски, связанные с различными штаммами вируса COVID-19, мы ожидаем увеличения расходов и активности по мере улучшения макросреды, что, возможно, станет для отрасли базой для более сильного роста в 2022 году", — приводятся в релизе слова главы Baker Hughes Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli).

Baker Hughes — нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.