МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Tele2 запустила продажи устройства "Смарт паркинг", с помощью которого можно автоматически оплачивать парковку в Москве без использования смартфона или паркомата, пишут "Ведомости".

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Гаджет стоит около 4 тысч рублей.

"С помощью нового девайса клиент значительно сэкономит: не только получит сдачу за неизрасходованные минуты, но и сможет избежать затрат на штрафы за неоплаченную парковку, работу эвакуатора и размещение автомобиля на штрафстоянке",— цитирует газета представителя компании Дарью Колесникову.

В Tele2 газете не уточнили, как выручка от оплаты парковой будет делиться с ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Источник издания сообщил, что комиссия от получателя платежа за оплату товара и услуги с лицевого счета может составить до 5%.