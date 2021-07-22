Москвичи смогут оплачивать парковку без смартфона и паркомата
Tele2 выпустила устройство для автоматической оплаты парковки
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Tele2 запустила продажи устройства "Смарт паркинг", с помощью которого можно автоматически оплачивать парковку в Москве без использования смартфона или паркомата, пишут "Ведомости".
По данным издания, умное устройство самостоятельно определяет место парковки и включает оплату, подсчитывая время, проведенное на парковке, и прекращает списывание денег, когда автомобиль покидает парковку. Для оплаты парковки нужно пополнять счет сим-карты.
Гаджет стоит около 4 тысч рублей.
"С помощью нового девайса клиент значительно сэкономит: не только получит сдачу за неизрасходованные минуты, но и сможет избежать затрат на штрафы за неоплаченную парковку, работу эвакуатора и размещение автомобиля на штрафстоянке",— цитирует газета представителя компании Дарью Колесникову.
В Tele2 газете не уточнили, как выручка от оплаты парковой будет делиться с ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Источник издания сообщил, что комиссия от получателя платежа за оплату товара и услуги с лицевого счета может составить до 5%.