МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, входящий в концерн Daimler, планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году и инвестировать в данное направление к этому моменту более 40 миллиардов евро, говорится в сообщении компании. В России предложили увеличить штраф для автомобилистов

"Mercedes-Benz готовится к концу десятилетия полностью перейти на электромобили, если позволят рыночные условия (…) В общей сложности инвестиции в электромобили в период с 2022 по 2030 год составят более 40 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

Mercedes-Benz отмечает, что к 2022 году у нее будут электрические версии автомобилей во всех сегментах, которые охватывает компания. Начиная с 2025 года вся новая архитектура транспортных средств компании будет только электрической, и клиенты смогут выбрать полностью электрическую альтернативу для каждой модели, производимой компанией.

Согласно прогнозам компании, к 2025 году 50% продаж компании будут приходиться на электромобили или гибриды, по сравнению с предыдущим прогнозом в 25% к 2025 году.

Mercedes-Benz — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящий в состав немецкого автоконцерна Daimler AG. Бренд Mercedes-Benz входит в первую десятку самых дорогих брендов мира компании Interbrand.