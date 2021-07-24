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На Украине рассказали, зачем ввели санкции против Wildberries
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Санкции против интернет-магазина Wildberries были введены властями Украины из-за пропаганды, заявил министр культуры и информационной политики страны (МКИП) Александр Ткаченко... ПРАЙМ, 24.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 24 июл — ПРАЙМ. Санкции против интернет-магазина Wildberries были введены властями Украины из-за пропаганды, заявил министр культуры и информационной политики страны (МКИП) Александр Ткаченко.
Ранее президент Украины Владимир
Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны на три года против ряда физлиц, в том числе россиян, и юрлиц, в том числе Wildberries.
"Ритейл с РФ, который в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries. Благодарен президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место в Украине. МКИП делает все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг — российские ОТТ-платформы", — написал Ткаченко в своем Telegram.