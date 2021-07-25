МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Стоимость туров в Египет и Доминиканскую Республику будет зависеть от появления чартерных рейсов и расширения полетной программы, сообщил в беседе с URA.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Оперштаб разрешил полеты на египетские курорты с девятого августа

"Цены в Египет будут выше, так как количество рейсов будет крайне несущественным. В стране действует ограничительная квота: пять рейсов в Хургаду, пять в Шарм-эш-Шейх. Пока не полетит безлимитное количество чартерных рейсов, говорить о более доступных ценах нельзя. Только после расширения полетной программы можно будет говорить о более доступной перевозке", — сказал он.

Вице-президент АТОР добавил, что на полеты в Доминикану также будут действовать ограничения. Самолеты будут летать трижды в неделю по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата. Эксперт выразил надежду, что число перелетов позднее будет увеличено.

"На примере других ранее открывшихся стран мы видим, что каждый месяц квоты корректируются обычно в большую сторону", — сказал Горин, приведя в качестве примера перелеты в ОАЭ, Грецию, Хорватию, Болгарию, на Кипр и Мальдивы.

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