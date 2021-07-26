МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Для торговли, авиаперевозчиков и производителей предложили увеличить размер штрафов, если компании нарушат права граждан, пользующихся услугами. Как пишут "Известия", с такой инициативой к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов

Такие штрафы предлагается сделать оборотными, то есть зависящими от выручки.

Речь идет о таких нарушениях, как, например, обман покупателей, навязывание услуг и предоставление людям недостоверной информации. Сейчас за это грозит наказание в виде штрафа порядка 20–50 тысяч рублей.

КонфОП считает, что за повторное совершение подобных действий компаниям должны грозить оборотные штрафы, их размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%.

Как пояснил изданию председатель правления КонфОП Дмитрий Янин, инициатива обсуждалась в конце июня на консультативном совете по защите прав потребителей, возглавляет который глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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