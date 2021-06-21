МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. При ежегодно растущем спросе на услуги общественного питания качество их оказания в ряде случаев вызывает множество вопросов со стороны посетителей. Об этом агентству "Прайм" рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

"Так, некоторые рестораны и кафе под видом отсутствия банковского терминала для оплаты картой или отсутствия в помещении заведения Сети требуют оплаты заказа исключительно наличными денежными средствами. С точки зрения закона, в некоторых случаях это является грубым нарушением Закона "О защите прав потребителей"", — указывает эксперт.

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Также очень часто гости ресторанов и кафе сталкиваются с таким явлением, как подмена блюд. Это "отлично работает с алкогольной продукцией".

"Схема обмана работает следующим образом: посетитель заказывает, например, дорогой коньяк, а на деле получает гораздо более дешевый вариант, разбавленный несколькими кубиками льда или другим спиртным. И мало разбирающиеся в алкоголе клиенты редко могут различить подмену. В итоге — платят за дорогой алкоголь, а довольствуются низкокачественным и гораздо более дешевым", — отмечает эксперт.

Та же схема работает и с продукцией на развес: фруктовые и овощные тарелки, гарниры, орехи и сухофрукты и т.д. В меню заведения указано, например, "200 г риса", а клиенту приносят 100 г.

"Как показывает практика, многие посетители даже не замечают разницы и платят, соответственно, больше", — заключила Петропольская.