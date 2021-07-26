МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. В Госдуме предложил позволить родителям учащихся первых — четвертых классов заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов. Об этом сообщает RT. Россиян уведомят о получении выплаты на школьников

С соответствующей инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Он направил письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Законодатель отметил, что с сентября 2020 года в российских школах начали предоставлять горячие завтраки для учащихся младших классов. На обеспечение детей данным питанием на период 2020—2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 миллиардов рублей.

При этом существует определенный заметный процент детей, которые не используют положенные им завтраки по разным соображениям. Они предпочитают завтракать дома, имеют пищевые аллергии и связанные с этим ограничения.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания, а также предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов", — говорится в письме.

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