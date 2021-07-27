Эксперт предупредил, что дешевая бытовая техника ведет к накоплению вредных веществ в квартире
МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Использование дешевой и некачественной бытовой техники способствует накоплению вредных веществ в квартире, порче мебели и даже может причинить ущерб соседям в многоквартирном доме, рассказал РИА Недвижимость эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных.
Больше всего ошибок при выборе бытовой техники происходит при выборе кухонной вытяжки. Покупатели руководствуются в основном дизайном, а не техническими характеристиками, которые должны включать в себя обновление воздуха от 6 до 12 раз в час. Кроме того, мощный фильтр должен работать на полную очистку воздуха и не иметь возможности подключения к вентиляционной шахте, поскольку это запрещено законодательством, рассказывает Четверных.
"Экономия на вытяжке может привести к тому, что вредные испарения не будут фильтроваться, ими будет дышать ваша семья. Кроме того, все жирные отложения будут оставаться на мебели, и через пять-шесть лет она может полностью потерять свой товарный вид", — пояснил Четверных, добавив, что минимальная цена хорошей вытяжки составляет 20 тысяч рублей.
Вторая распространенная ошибка покупателей — экономия на посудомоечных машинах. По словам Четверных, ряд производителей для снижения расходов выпускают значительную часть своей линейки на заводах в Китае, где используются более дешевые запчасти. Узнать, где именно произведена посудомоечная машина, можно по ее серийному номеру. Эксперт рекомендует выбирать технику, собранную в Европе.
"Бюджетные посудомоечные машины сильно шумят, что будет доставлять неудобства вам и, возможно, даже соседям. Не стоит приобретать китайские малоизвестные бренды, даже если набор функций гораздо шире, чем у аналогичного изделия европейского бренда, поскольку уплотнители между дверцами и корпусом, а также на шланге выполнены из дешевых материалов. Это чревато протечками и может привести не только к затратам на ремонт, но и покупке новой машины", — объяснил Четверных.
Третьей распространенной ошибкой покупателей является экономия на кухонных плитах. Многие пренебрегают важностью выбора плиты с функцией "газ-контроля". Принцип работы системы заключается в том, что благодаря специальному датчику возле конфорки происходит автоматическое прекращение подачи газа, если плиту залило. Экономия на известных брендах и покупка техники, где эта функция отсутствует или может быстро перестать работать, чревата печальными последствиями, отмечает Четверных.
"Рекомендуется выбирать газовые плиты, изготовленные в Италии или Турции, поскольку данные страны являются историческими лидерами в производстве газового оборудования. На сегодняшний день адекватная цена качественного комплекта из плиты и духовки составляет 30 тысяч рублей и 25 тысяч рублей за раздельные приборы", — отметил эксперт.
По его словам, даже если в квартире есть газовое оборудование, то рекомендуется покупка электрической духовки, поскольку в газовой сложнее контролировать температуру и это может сказаться на качестве приготовленной пищи.
Еще одна частая ошибка — экономия на кондиционере. Как отмечает Четверных, необходимо крайне внимательно подходить к параметрам мощности и систем фильтрации. При этом в отличие от вытяжек, посудомоечных машин и газовых плит, более предпочтительны азиатские бренды. Оптимальная цена качественного кондиционера составляет 30-45 тысяч рублей.
"При экономии на количестве фильтров кондиционер не будет фильтровать воздух, из-за чего будет накапливать в себе плесень, продукты жизнедеятельности клещей и неприятный запах, которые начнут распространяться по квартире и способствовать развитию аллергии. Также экономия на кондиционере чревата высоким уровнем шума в помещении и недостаточной мощностью для его охлаждения", — отметил эксперт.
Четверных добавил, что выбирать кондиционер идеально весной или осенью, поскольку в низкий сезон можно не только получить хорошую скидку, но и избежать навязчивых продавцов, готовых использовать спешку покупателя в свою пользу.
Читайте также:
Эксперт рассказал, какие бытовые приборы самые "прожорливые"
https://1prime.ru/business/20210727/834303312.html