МОСКВА, 27 июл – ПРАЙМ. Использование дешевой и некачественной бытовой техники способствует накоплению вредных веществ в квартире, порче мебели и даже может причинить ущерб соседям в многоквартирном доме, рассказал РИА Недвижимость эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных. Россияне бросились скупать крупную бытовую технику

Больше всего ошибок при выборе бытовой техники происходит при выборе кухонной вытяжки. Покупатели руководствуются в основном дизайном, а не техническими характеристиками, которые должны включать в себя обновление воздуха от 6 до 12 раз в час. Кроме того, мощный фильтр должен работать на полную очистку воздуха и не иметь возможности подключения к вентиляционной шахте, поскольку это запрещено законодательством, рассказывает Четверных.

"Экономия на вытяжке может привести к тому, что вредные испарения не будут фильтроваться, ими будет дышать ваша семья. Кроме того, все жирные отложения будут оставаться на мебели, и через пять-шесть лет она может полностью потерять свой товарный вид", — пояснил Четверных, добавив, что минимальная цена хорошей вытяжки составляет 20 тысяч рублей.

Вторая распространенная ошибка покупателей — экономия на посудомоечных машинах. По словам Четверных, ряд производителей для снижения расходов выпускают значительную часть своей линейки на заводах в Китае, где используются более дешевые запчасти. Узнать, где именно произведена посудомоечная машина, можно по ее серийному номеру. Эксперт рекомендует выбирать технику, собранную в Европе.

"Бюджетные посудомоечные машины сильно шумят, что будет доставлять неудобства вам и, возможно, даже соседям. Не стоит приобретать китайские малоизвестные бренды, даже если набор функций гораздо шире, чем у аналогичного изделия европейского бренда, поскольку уплотнители между дверцами и корпусом, а также на шланге выполнены из дешевых материалов. Это чревато протечками и может привести не только к затратам на ремонт, но и покупке новой машины", — объяснил Четверных.

Третьей распространенной ошибкой покупателей является экономия на кухонных плитах. Многие пренебрегают важностью выбора плиты с функцией "газ-контроля". Принцип работы системы заключается в том, что благодаря специальному датчику возле конфорки происходит автоматическое прекращение подачи газа, если плиту залило. Экономия на известных брендах и покупка техники, где эта функция отсутствует или может быстро перестать работать, чревата печальными последствиями, отмечает Четверных. В России хотят увеличить срок службы смартфонов и телевизоров до 10 лет

"Рекомендуется выбирать газовые плиты, изготовленные в Италии или Турции, поскольку данные страны являются историческими лидерами в производстве газового оборудования. На сегодняшний день адекватная цена качественного комплекта из плиты и духовки составляет 30 тысяч рублей и 25 тысяч рублей за раздельные приборы", — отметил эксперт.

По его словам, даже если в квартире есть газовое оборудование, то рекомендуется покупка электрической духовки, поскольку в газовой сложнее контролировать температуру и это может сказаться на качестве приготовленной пищи.

Еще одна частая ошибка — экономия на кондиционере. Как отмечает Четверных, необходимо крайне внимательно подходить к параметрам мощности и систем фильтрации. При этом в отличие от вытяжек, посудомоечных машин и газовых плит, более предпочтительны азиатские бренды. Оптимальная цена качественного кондиционера составляет 30-45 тысяч рублей.

"При экономии на количестве фильтров кондиционер не будет фильтровать воздух, из-за чего будет накапливать в себе плесень, продукты жизнедеятельности клещей и неприятный запах, которые начнут распространяться по квартире и способствовать развитию аллергии. Также экономия на кондиционере чревата высоким уровнем шума в помещении и недостаточной мощностью для его охлаждения", — отметил эксперт.

Четверных добавил, что выбирать кондиционер идеально весной или осенью, поскольку в низкий сезон можно не только получить хорошую скидку, но и избежать навязчивых продавцов, готовых использовать спешку покупателя в свою пользу.

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