МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В России начали разработку дорожного покрытия, которое, как предполагается, сможет заменить асфальт и тротуарную плитку. Об этом RT сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). В Кремле высказались о проблемах с дорогами в регионах

Разрабатывает технологию самарский стартап "МОСТОВАЯ 2.0". Разработку представят на интенсиве "Архипелаг 2121".

"Это самоочищающееся природоподобное покрытие с возможностью встраивания инженерии, которое можно укладывать без тяжёлой спецтехники и практически круглогодично. На покрытии не образуются наледь, лужи и пыль, что позволяет снизить запылённость городов и сделать их безопаснее", — уточнили в НТИ.

Его основными составляющими являются галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. Поверхностный слой состоит из мелких фракций и заглаживается при укладке, чтобы камушки легли плотнее.

В НТИ отмечают, что ровность поверхности превосходит требования ГОСТа. Битум, асфальт и бетон вообще не используются, поэтому покрытие имеет сверхнизкий углеродный след.

Самоочищение покрытия происходит за счет того, что пыль и осадки сначала оседают на дороге, а затем быстро смываются и стекают между камнями в дренажную систему. Система дренажного отвода практически исключает засорение.

В это покрытие можно встраивать коммунальные и электрические магистрали, обогрев, освещение, сигнализацию, микрогенерацию электричества, парковочные датчики.

Читайте также:

Правительство направит ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорог