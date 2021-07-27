МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Закон о регулировании данных автомобилистов в РФ появится к 2022 году, то есть уже в следующем году водители смогут начать зарабатывать на информации от своих автомобилей, рассказала РИА Новости представитель НТИ "Автонет" Вероника Коршикова. Камеры научатся распознавать еще одно нарушение ПДД

Работу над законопроектом ведут эксперты рабочей группы рынка "Автонет" НТИ по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Сейчас приняты два нацстандарта, в стадии обсуждения находится проект национального стандарта "Платформа Автодата. Состав данных", сообщила Коршикова. Также была создана рабочая группа при правительстве РФ, она рассматривает все ключевые вопросы в сфере "Автонет". Возглавил рабочую группу замглавы аппарата правительства РФ Алексей Уваров.

"В августе этого года правительство планирует доложить о результатах работы по проекту "Автодата" президенту РФ. К 2022 году планируется принятие федерального закона о государственной информационной системе "Автодата". В законе, в частности, будет урегулирован вопрос сбора, обработки и хранения данных, получаемых с автомобилей", — добавила она.

Согласно проекту закона, обладателем данных, формируемых автомобилем при его эксплуатации, станет его собственник — физическое или юридическое лицо. Собственники автомобилей смогут заработать на продаже данных, которые генерит их транспортное средство, через маркетплейс "Биржа данных". Предполагается, что основная информация об автомобиле будет передаваться на платформу в обезличенном виде. "Автонет" считает, что автомобилисты смогут заработать в среднем 5 евро за пакет данных. Покупателем может быть страховая компания или автодилер.

Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Информация будет собираться в режиме реального времени через V2X-технологии, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой. Чтобы присоединиться к проекту, нужно обратиться к своему автопроизводителю. Региональные "пилоты" "Автодаты" уже были проведены в Самаре, Курске, Волгограде, Московской области и Санкт-Петербурге.

Данные будут собираться через встроенное ПО производителем автомобиля. Раз в минуту будут собираться данные о направлении и скорости движения машин, в том числе координаты, а также информация о динамике, включая нагрузку на ось, об ускорении, срабатывании систем помощи водителю, сигнализации, экстренном торможении, антипробуксовочной системе. Раз в полчаса автомобиль будет передавать данные о состоянии фар и габаритных огней, о дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, "признаках усталости водителя", а также о техническом состоянии автомобиля — срабатывании индикатора ошибки двигателя, неисправности тормозов, износе тормозных колодок.

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