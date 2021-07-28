МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ разработал законопроект, в котором предлагается продавать после конфискации жилые помещения, относящиеся к категории роскошных, сообщает газета "Известия". Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет

По данным газеты, Минфин подготовил законопроект "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ", который предусматривает продажу помещений, относящихся к категории роскошных, конфискованных и обращенных в собственность государства по решению суда, а также признанных выморочным имуществом.

"Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом", — приводит издание данные из пояснительной записки к законопроекту.

Как сообщает издание, в сопроводительных документах министерство поясняет, что законопроект разработан для приведения в соответствие положений п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочное жилье включается в жилищный фонд социального использования и должно быть предоставлено гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении роскошных жилых помещений.

Кроме того, ведомство сообщило о разработке еще двух законопроектов, подразумевающих введение новых норм.

"Проекты законов "О внесении изменений в закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ" и в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и "О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса РФ" разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом", — говорится в сообщении со ссылкой на Минфин.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет средств, полученных от продажи роскошного жилья. Кроме того, там уточнили, что законопроекты внесут в Госдуму предположительно в IV квартале 2021 года.

Читайте также:

Названы основные причины, по которым люди теряют жилье