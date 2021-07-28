МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить женские вагоны в общественном транспорте в России, пишет газета "Вечерняя Москва". Хуснуллин рассказал, в каких городах построят метро

В сообщении отмечается, что такая мера призвана обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте. Петров направил письмо с предложением министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

По мнению Петрова, "домогательствами в общественном транспорте занимается меньшая часть мужского населения страны, однако девушки все равно испытывают страх при столкновении с подобным поведением". Кроме того, он добавил, что в соцсетях можно прочитать большое количество историй и комментариев о том, как женщины стали жертвами домогательств.

"В мире уже существует практика разделения общественного транспорта на "общий" и "женский"… Женщины могут воспользоваться специальными вагонами, где будут уверены, что не подвергнутся сексуальной атаке или нежеланным домогательствам. Беременные женщины или женщины с маленькими детьми также с радостью пользуются такими женскими вагонами общественного транспорта. Поэтому прошу оценить идею тестирования в России эксперимента по запуску специальных женских вагонов в метрополитене, трамваях и иных видах общественного транспорта", — говорится в документе.

Добавляется, что с подобной инициативой в 2015 году уже выступали в Совете Федерации, однако она не была реализована.

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