МОСКВА, 28 июл – ПРАЙМ. Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе, пишет "Коммерсант". В Минсельхозе предсказали снижение цен на овощи

Основной причиной называется аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии — крупнейшем в мире производителе и экспортере кофейных зерен. Там год к году урожай зерен может сократиться на 30%. Кроме того, пандемия привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке.

В сети "Верный" изданию сообщили, что поставщики предупредили о повышении в августе цен на 10–12%. В "Ленте" подтвердили, что поставщики говорят о повышении цен в пределах 10%, пока уведомления находятся на рассмотрении.

На мировом рынке цены на кофейные зерна уже обновили максимум с 2014 года.

Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40–50%.

Так, в One Group, "Шоколаднице" и Cofix заверили, что будут сохранять стоимость напитков для конечного потребителя. В "Правде кофе" готовятся к индексации цен осенью при вводе сезонного меню. В Сofix полагают, что первыми будут вынуждены повышать конечные цены маленькие сети и не привязанные к определенной ценовой политике кофейни.

Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия уверен, что текущий тренд может сохраниться на пять-семь лет. Но на фоне падения доходов россиян все участники цепочки поставок будут искать способы снизить издержки.

Читайте также:

Названы самые подешевевшие за год продукты