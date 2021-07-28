МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) считает необходимым вернуться к обсуждению программ адресной помощи для малоимущих россиян, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Поставщики кофе предупредили о повышении цен

"Реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,6% по итогам первого квартала текущего года. Мы считаем, на этом фоне имеет смысл вернуться к обсуждению программ адресной помощи для малоимущих граждан", — сказал Караваев.

Весной прошлого года на фоне распространения коронавируса ряд ритейлеров принял решение временно, до нормализации ситуации на потребительском рынке, не применять штрафные санкции за недопоставку товаров. Кроме того, некоторые торговые сети обнуляли торговую наценку на социально значимые товары.

Председатель президиума АКОРТ отметил, что, как правило, подобные меры являются экстраординарными и не долгосрочными. "Они (меры — ред.) нацелены на поддержку в определенных обстоятельствах и применяются тогда, когда возникает необходимость", — указал глава ассоциации.

"Мы считаем, что сейчас важнее системные адресные программы поддержки нуждающихся. То есть необходимо сделать так, чтобы помощь получали именно те группы населения, которым она действительно сейчас нужна. Такие инициативы, правда, обсуждаются давно, но системного решения пока нет", — заключил Караваев.

Минпромторг РФ еще в 2014 году выступал с предложением создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, планировалось зачислять средства, которые можно будет тратить на определенные продукты — свежие, скоропортящиеся, отечественные.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу адресной продовольственной помощи (также известна как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. В результате программа запущена не была, хотя эксперты и бизнес периодически возвращаются к ее обсуждению.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.

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